آخر خسوف شبه الظل للقمر في 2020

2020/11/30 | 12:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعد اكتماله ليصبح بدرا، ينتظر عشاق الفلك مشاهدة خسوف شبه الظل للقمر وسيكون مرئيا في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين في أجزاء من أميركا الشمالية والجنوبية.

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