الملحق العسكري السعودي في العراق يؤكد استعداد المملكة لدعم المؤسسة العسكرية

2020/11/30 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد الملحق العسكري السعودي في العراق، الإثنين، (30 تشرين الثاني، 2020) استعداد المملكة العربية السعودية لدعم المؤسسة العسكرية العراقية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن، عبد الامير رشيد يارالله، أستقبل الملحق العسكري السعودي في العراق"، مبينا أن "يارالله أكد على أهمية هذا اللقاء من أجل بحث أفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في المجال العسكري".

واضاف البيان أن "الملحق العسكري السعودي عبر عن سعادته بهذا اللقاء"، مشيداً بـ"قدرات الجيش العراقي وبالتضحيات والبطولات الكبيرة التي قدموها من أجل المحافظة على أمن وسلامة العراق والمنطقة".

وتابع أن "الملحق العسكري السعودي أكد حرص بلاده المملكة العربية السعودية بالاستمرار بتقديم كل أشكال الدعم للمؤسسة العسكرية العراقية".

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