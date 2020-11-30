محافظة البصرة تناقش مع برنامج الغذاء العالمي دعم قطاع التربية والتعليم

2020/11/30 | 12:27 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / ناقشت محافظة البصرة مع مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة ، دعم قطاع التربية والتعليم من خلال تنفيذ برامج التغذية المدرسية .واكد نائب محافظ البصرة ضرغام الاجودي خلال لقائه مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي احمد كامل ، دعم الحكومة المحلية للمنظمات الدولية التي تقدم مثل هكذا برامج تسهم في خدمة المواطن و المجتمع.وتم خلال اللقاء استعراض اهم النشاطات المقامة في محافظة البصرة ، ومنها تقديم الدعم المادي والثقافي للطالبات اللواتي تركن المقاعد الدراسية ، خاصة في المناطق الريفية بقضاءي القرنة والدير والعمل على عودتهن الى الدراسة .واشار الاجودي الى التعاون المشترك في تنفيذ برنامج دعم المناطق المتضررة من جراء التغير المناخي ، بالتعاون مع دائرتي صحة البصرة والبيئة .



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