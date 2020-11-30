رئيس جهاز الامن الوطني لممثلي الخريجين المعتصمين: جئنا لحمايتكم وحماية حقوقكم المشروعة

2020/11/30 | 12:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اكد رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي :" ان وفد خلية ازمة الطوارئ جاء الى الناصرية لحماية المتظاهرين وحماية حقوقهم المشروعة ".وقال عبد الغني الاسدي خلال حديثه مع ممثلي الخريجين المعتصمين في ذي قار :" ان صوتكم وصل لاعلى السلطات وهي متفهمة لمطالبكم وتعمل على حلها باقرب وقت ، ونسعى واياكم للابتعاد عن كل ما من شأنه ان يعكر الامن والاستقرار في الناصرية ".واضاف رئيس جهاز الامن الوطني :" نحتاج الى الحديث بلغة مشتركة للوصول الى حلول مرضية "./انتهى9

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