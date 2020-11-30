النزاهة تكشف حالات اختلاس لعلاج كورونا

2020/11/30 | 12:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن تنفيذ ملاكاتها في مديريَّة تحقيق البصرة عمليَّة ضبطٍ في مستشفى البصرة التعليمي، مُبيِّنةً تمكنها من ضبط اضابير خاصة تتعلق بعلاجات لمرض كورونا قد تم اختلاسها.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة التي انتقلت إلى المستشفى تمكَّنت من ضبط (10) أضابير تخصُّ اختلاس علاج ( اكتيمرا ڤيال) المُخصَّص لعلاج المرضى المصابين بوباء كورونا، لافتةً إلى أن مُوظَّفي الردهة الوبائيَّة في المستشفى قاموا باختلاس العلاج الذي يصل سعر (الابرة) الواحدة منه إلى (1,250,000) مليون دينار”.وأضاف البيان، أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة الأوليَّات على السيِّد قـاضي محـكمة التحـقيق المختصة بقـضايا النـزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف أيلول الماضي عن ضبط مواد تُستخدَمُ للفحص السريع؛ للكشف عن وباء كورونا بحوزة مسؤولة مختبر أهلي، مُبيِّنةً أن تلك المواد تعود لدائرة صحَّة البصرة.



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