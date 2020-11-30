2020/11/30 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادتبحث مجموعة أوبك+ خلال اجتماعها اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر.

ويتوقع محللون وتجار أن تؤجل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، بما في ذلك روسيا - مجموعة أوبك + - الزيادة المقررة في إنتاج النفط العام المقبل حيث أضرت الموجة الثانية من كوفيد -19 بالطلب العالمي على الوقود.

واتفقت أوبك + سابقًا على زيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا في كانون الثاني أو حوالي 2٪ من الاستهلاك العالمي بعد تخفيضات قياسية للإمدادات هذا العام.

وتعقد منظمة اوبك+ اجتماعا في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش لتمديد تخفيضا للانتاج النفطي لمدة ثلاثة اشهر او اربعة اشهر، اضافة الى زيادة تدريجية للإنتاج اعتبارا من يناير كانون الثاني كتصورات رئيسية خلال اجتماعها الذي يُعقد على مدى يومين ويبدأ اليوم الاثنين.

ومن المتوقع ان يصل فائض سوق النفط من 1.5 مليون إلى 3 ملايين برميل يوميًا في النصف الأول من عام 2021 إذا لم تمدد أوبك + التخفيضات وبالتالي سيكون له تاثير كبير على اسعار النفط التي قد تنزلق الى اقل من الصفر كما شهدناها في شحنات النفط الامركية في نيسان الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك+ تبحث تمديد تخفيضات النفط 3-4 أشهر وزيادة تدريجية للإنتاج) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوبك+ تبحث تمديد تخفيضات النفط 3-4 أشهر وزيادة تدريجية للإنتاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).