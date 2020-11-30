كتلة الاتحاد الوطني تدعو الى مشاركة الحكومة في جلسة الاربعاء

2020/11/30 | 12:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان الى حضور المسؤولين في حكومة اقليم كوردستان الى جلسة يوم الاربعاء المقبل.

وقال زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني خلال جلسة برلمان كوردستان التي عقدت، اليوم الاثنين: نحن في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني نرحب بقرار رئاسة برلمان كوردستان لعقد جلسة خاصة يوم الاربعاء المقبل لمناقشة الاوضاع المالية وتاخر صرف رواتب الموظفين.

واضاف: نحن نؤيد حضور المسؤولين في حكومة اقليم كوردستان في جلسة يوم الاربعاء المقبل لمناقشة الاوضاع المالية وعرض المقترحات والحلول الموجودة لمعالجة مشكلة تاخر صرف رواتب الموظفين.

هذا وقالت الدكتورة ريواز فايق رئيسة برلمان كوردستان خلال الجلسة نفسها، ان رئاسة برلمان كوردستان قررت عقد جلسة مفتوحة يوم الاربعاء المقبل لمناقشة الاوضاع المالية في اقليم كوردستان وتاخر صرف رواتب الموظفين.

PUKmedia خاص ‌

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