غرب كوردستان يسجل 77 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/30 | 12:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا يوم الاثنين، عن 77 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية.

وذكرت الهيئة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 6 وفيات اضافة الى 77 اصابة جديدة" 42 ذكور، 35 اناث" وتوزعت كالاتي: "الحسكة 9، ديرك 9، قامشلو 7، عامودا 1، الرقة 11، الطبقة 9، الشهباء 23، كوباني 5، منبج 3"

واضافت: ان اجمالي الاصابات بكورونا بلغ 7013 حالة، بضمنها 195 حالة وفاة و1032 حالة شفاء.

PUKmedia غرب كوردستان‌

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