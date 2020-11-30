الاسبوع المقبل.. كاتانيتش في العراق لمتابعة مباريات الدوري الممتاز

2020/11/30 | 12:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..قرر مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، المجيء الى العراق لمتابعة مباريات الدوري الممتاز.

وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتاتيتش سيصل الاسبوع المقبل إلى العراق لمتابعة مباريات دوري الكرة الممتاز”.

واوضح ان “كاتانيتش سيبدأ بالتواجد في المباريات من الجولة السادسة من أجل متابعة اللاعبين وتسجيل الأسماء المميزة في مفكرته قبل المشاركة في بطولة الإمارات الرباعية مطلع العام المقبل”.

يذكر ان كاتانيتش تواجد في عدد من المباريات بالدوري الممتاز لغرض اختبار الافضل وضمه لقائمته.



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