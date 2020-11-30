قصي منير: الديوانية الأكثر إجهاداً في الجولة السادسة

2020/11/30 | 12:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية: الفرات نيوز} عبر مدرب الديوانية قصي منير عن قلقه من الوضع البدني للاعبين قبل مواجهة الثلاثاء أمام فريق النفط، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، على ملعب الكرخ.

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