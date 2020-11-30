الاقتصاد النيابية تطالب الحكومة بالاسراع في صرف مستحقات 30 ألف درجة وظيفية

2020/11/30 | 12:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}وجهت، النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامديّ، الاثنين، تساؤلاً إلى الحكومة المحلية في محافظة البصرة، عن أسباب تأخر صرف رواتب موظفي 30 ألف درجة وظيفية، لاسيما بعد موافقة وزارة المالية على الصرف.

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