النزاهة تكشف عن حالات اختلاس لعلاج مرضى كورونا في البصرة

2020/11/30 | 12:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، ضبط أضابير خاصة تتعلق بعلاجات لمرض كورونا تم اختلاسها في مستشفى البصرة التعليمي.

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (30 تشرين الثاني 2020) إن "ملاكاتها في البصرة تمكَّنت من ضبط (10) أضابير تخصُّ اختلاس علاج ( اكتيمرا ڤيال) المُخصَّص لعلاج المرضى المصابين بوباء كورونا".

ولفت البيان إلى أن "مُوظَّفي الردهة الوبائيَّة في المستشفى قاموا باختلاس العلاج الذي يصل سعر (الابرة) الواحدة منه إلى (1,250,000) مليون دينار".

وأضافت الدائرة أنه"تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة الأوليَّات على السيِّد قـاضي محـكمة التحـقيق المختصة بقـضايا النـزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".

واشار البيان، إلى أن "الهيئة قد أعلنت منتصف أيلول الماضي عن ضبط مواد تُستخدَمُ للفحص السريع؛ للكشف عن وباء كورونا بحوزة مسؤولة مختبر أهلي، مُبيِّنةً أن تلك المواد تعود لدائرة صحَّة البصرة".

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