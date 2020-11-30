ميلان يسعى لتحصين حامي عرينه بعقد جديد

2020/11/30 | 12:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يواصل نادي ميلان الإيطالي جهوده من أجل تجديد عقد نجمه جيانلويجي دوناروما، والذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة توتو سبورت، فإن “ميلان ما زال في انتظار تجديد عقد حارسه المميز، والذي أعطى الأولوية للبقاء بالفريق”.

واضافت أن “هناك مزيد من الدلائل التي جعلت الجميع في ميلان متفائل، بشأن تجديد عقده عقب مفاوضات شاقة طوال الفترة الماضية”.

وتألق دوناروما بصورة ملفتة للنظر، خلال مباراة فريقه أمام فيورنتينا، وقاده للانتصار بهدفين نظيفين، والاستمرار في ريادة جدول الترتيب.



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