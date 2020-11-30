ساعات على انطلاق اجتماع أوبك: بالأرقام.. كم سيربح أو يخسر العراق في حال اتفقت الدول على تمديد التخفيض؟

2020/11/30 | 12:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تبحث مجموعة أوبك+ خلال اجتماعها اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وتبلغ حصة التخفيض الحالية 7.7 مليون برميل يوميا، والتي من المفترض ان تنتهي مع مطلع العام القادم للمباشرة بالمرحلة الثالثة من التخفيض، والبالغة فقط 5.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية أبريل 2021.

وتبلغ حصة العراق من المرحلة الحالية من التخفيض، 894 ألف برميل يوميا من مستوى الإنتاج ليصدر يوميًا نحو 3 مليون برميل، فيما من المفترض أن ينتقل مستوى التخفيض لمرحلته الثالثة، لتكون حصة العراق من التخفيض ولمدة ستة عشر شهرا ( كانون الثاني 2021 – نيسان 2022)، 637 ألف برميل يوميا.

مايعني أن فارق التصدير سيمكن العراق من تصدير 257 ألف برميل اضافي يوميًا، مايعني دخول واردات بأكثر من 10 مليون دولار اضافية.

إلا أنه ووفق التسريبات، فإن دول كبرى في أوبك ترغب باستمرار التخفيض الحالي لمدة 3 إلى 4 اشهر اضافية، مايحرم العراق من نحو نصف مليار دولار.

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