التخطيط : موازنة 2021 ستكون على طاولة مجلس الوزراء

2020/11/30 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين أن

موازنة 2021 ستكون حاضرة يوم غد الثلاثاء

على طاولة مجلس الوزراء اعتماداً على

النقاشات والمراجعة للمجلس الوزاري

للاقتصاد.

وقال ماهر حمّاد الوكيل الفني لوزارة

الت

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