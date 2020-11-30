وزير الدفاع الإيراني: الرد على اغتيال فخري زاده سيكون قاسيا

2020/11/30 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن الرد على جريمة اغتيال فخري زادة قادم وحتمي، وسيكون قاسيا.

وقال حاتمي خلال مراسم تشييع العالم النووي فخري زاده في طهران إن اغتيال زاده لن يمر من دون رد، مؤكدا أن إيران ستلاحق مرتكبي جريمة الاغتيال ومن خططوا لها ومن يقفون ورائهم، إلى أن يتلقوا عقابهم، وفقا لقوله.

وأضاف وزير الدفاع أن عملية الاغتيال لن توقف مسيرة البرنامج النووي، بل ستسرع من وتيرتها، مشيرا إلى أن موازنة مركز الأبحاث العلمية والتكنولوجيا في إيران التي كان يترأسها فخري زادة ستكون بمقدار الضعف للعالم المقبل.

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