شركة سيمنس تؤكد المضي باستراتيجية خارطة الطريق لتوفير الطاقة

2020/11/30 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت شركة سيمنس الألمانية المضي باستراتيجية خارطة الطريق التي اتفقت على تنفيذها مع الحكومات العراقية السابقة.

وقال المدير التنفيذي لشركة سيمنس مصعب الخطيب في تصريحات صحفية، إن الشركة سبق وأن قدمت استراتيجية متكاملة لتوفير الطاقة الكهربائية للعراق باسم خارطة الطريق، تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد خلال أربع سنوات، إلا أن العديد من التحديات أثرت على الاستمرار بهذه الخطة منها عدم توفير الكميات المطلوبة من الوقود وتذبذب أسعار النفط العالمية، والتراجع الاقتصادي الذي نتج عن جائحة كورونا، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الغاز المصاحب في تغذية محطات الكهرباء ومن مشتقاته لدعم الموازنة العامة.

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