التربية النيابية: سيتم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة تطبيق إجراءات السلامة في المدارس

2020/11/30 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة التربية النيابية عزمها تشكيل لجان ميدانية لمتابعة مستوى التزام المدارس بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت اللجنة في بيان أن مهمة هذه اللجان هي الضغط على إدارات المدارس في الالتزام بالإجراءات الوقائية وتطبيق الارشادات لضمان استمرارية العام الدراسي وعدم وجود اي معرقلات بالتنسيق المستمر مع وزارتي التربية والصحة، مشيرة إلى وجود مخاوف من تسجيل بعض الحالات السلبية في بعض المناطق بشأن عدم الالتزام بالتعليمات.

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