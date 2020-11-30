البصرة تستعد لافتتاح أكبر مشروع ماء في العالم

2020/11/30 | 12:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، الاثنين، عن قرب انجاز مشروع ماء البصرة الكبير الذي يعمل بطاقة تصل الى 199 الف متر مكعب باليوم ويعد أكبر مشروع من نوعه في العالم.وقال مدير عام مديرية الماء في الوزارة نجم الحيالي في تصريح اطلع عليه “النور نيوز”، إن “الوزارة وفي اطار مساعيها للإسراع في انجاز …

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