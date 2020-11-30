المالية النيابية لـ “النور”: تاخير الموازنة جاء بسبب تلكؤ في وزارة المالية

2020/11/30 | 12:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وقالت عضو اللجنة المالية، النائبة محاسن حمدون، إن “التاخير الحاصل جاء بسبب تلكؤ في وزارة المالية، ومجلس الوزراء، والحكومة هي من تتحمل هذا التلكؤ”، مشيرة إلى أن “هناك مخاطر كبيرة في حال عدم ارسال الموازنة، لاعتماد الصرف في البلاد بشكل عام على إقرارها”.وأضافت حمدون، لـ”النور نيوز” أن “التوجه العام لموازنة العام …

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