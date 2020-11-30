عضو بالطاقة النيابية: بهذه الطريقة يتم تهريب النفط من حقول كركوك

2020/11/30 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد، اليوم الإثنين (30 تشرين الأول 2020)، عن طريقة يتم فيها تهريب النفط من حقول كركوك، فيما أشار إلى أن القوات المكلفة بحمايتها غير معروفة.

وقال محمد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية المسيطرة على حقول النفط في كركوك غير معروفة الهوية"، لافتا الى ان "النفط فيها يهرب بالعجلات الحوضية باتجاه دول الجوار".

وأضاف، أن "عمليات تهريب النفط لا تزال مستمرة من حقول النفط في كركوك بالعجلات الحوضية باتجاه دول الجوار وأمام انظار القوات المكلفة بالحماية دون رادع قانوني".

وأوضح عضو لجنة الطاقة، أن "القوات الأمنية المكلفة بحماية الحقول غير معروف إذا كانت من القوات الاتحادية أو ميليشيات أو من قوات البيشمركة، بالتالي هذا يساعد في عمليات تهريب النفط".

يُشار إلى أن محافظة كركوك تضم حقل جيهان وحقل كركوك وحقل باي حسن وحقل جمبور، وتقدر كمية المخزون في المحافظة بأكثر من 35 مليار برميل بقدرة إنتاجية تصل ما بين 750 ألف برميل إلى مليون برميل يوميا.

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