مقتل ضابط برتبة رائد بانفجار عبوة ناسفة على دورية في الحويجة

2020/11/30 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

افاد مصدر أمني، الإثنين، (30 تشرين الثاني، 2020)، بمقتل ضابط برتبة رائد بانفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة للشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على الفرقة الالية التابعة لقوات الشرطة الاتحادية بقضاء الحويجة في محافظة كركوك".

واضاف أن "الانفجار ادى إلى مقتل ضابط برتبة رائد وهو آمر مساعد فوج يدعى خميس عجاج الدليمي ".

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