2020/11/30 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيأة الادارية لنادي الكرخ، الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، إستقرار حالة مدرب فريق الكرة بالنادي كريم سلمان، بعد إصابته بفيروس كورنا.

وقال رئيس النادي شرار حيدر في حديث لـ (بغداد اليوم): "نحن كإدارة في حالة تواصل مستمرة مع مدرب فريق الكرة كريم سلمان".

وأضاف، أن "النادي يحرص دائما على عدم الترويج في الاعلام عن حالة انسانية قد تحتاج الى وضع نفسي لانريد من خلاله التأثير عليه وعلى أصدقائه ومحبيه".

وأوضح حيدر، أن "كريم سلمان أصبح ابناً للنادي والواجب الانساني يحتم متابعة حالته بعيداً عن الهالة الاعلامية التي قد تضر به أكثر مما تنفعه في مرحلة يحتاج فيها الى الاستقرار النفسي أكثر من مراحل العلاج الاخرى".

وكان كريم سلمان قد اصيب بفيروس كورونا قبل اسبوعين واتخذ الحجز المنزلي للبدأ بمراحل العلاج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي الكرخ يعلن استقرار حالة مدربه كريم سلمان بعد إصابته بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي الكرخ يعلن استقرار حالة مدربه كريم سلمان بعد إصابته بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).