الملحق العسكري السعودي يؤكد حرص بلاده على دعم المؤسسة العسكرية العراقية

2020/11/30 | 12:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد الملحق العسكري السعودي في العراق حرص المملكة العربية السعودية على دعم المؤسسة العسكرية العراقية.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه :" ان رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الامير رشيد يارالله استقبل في مكتبه بمقر الوزارة ، الملحق العسكري السعودي في العراق وبحث معه آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال العسكري".من جانبه اشاد الملحق العسكري السعودي بقدرات الجيش العراقي وبالتضحيات والبطولات الكبيرة التي قدمها من اجل المحافظة على امن وسلامة العراق والمنطقة، مؤكدا حرص بلاده على الاستمرار بتقديم كل اشكال الدعم للمؤسسة العسكرية العراقية./انتهى9

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