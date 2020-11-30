مجلس النواب يعقد غدا جلسة نقاشية حول قانون جرائم المعلوماتية

2020/11/30 | 12:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ يعقد مجلس النواب صباح يوم غد الثلاثاء ، جلسة نقاشية بعنوان / جرائم المعلوماتية بين النص الحكومي والتعديلات النيابية / برعاية حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس./ انتهى9

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