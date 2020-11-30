2020/11/30 | 12:58 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتسائل المراقبون للشأنين العراقي والاقليمي عن ماهية التطبيع العراقي الصهيوني الذي يتحدث عنه الشارع العراقي رافضا هذه الخطوة جملة وتفصيلا....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقيون: لن نكون مستعمرة للتطبيع) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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