العراقيون: لن نكون مستعمرة للتطبيع

2020/11/30 | 12:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتسائل المراقبون للشأنين العراقي والاقليمي عن ماهية التطبيع العراقي الصهيوني الذي يتحدث عنه الشارع العراقي رافضا هذه الخطوة جملة وتفصيلا....

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