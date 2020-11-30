 هل ستواصل السعودية تنصلها من مسؤولية خراب العراق؟

2020/11/30 | 12:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الاعترافات التي ادلى بها مفتي "داعش" وما يسمى بـ"القاضي الشرعي" للتنظيم الارهابي في محافظة نينوى العراقية المدعو "شفاء النعمة"، عن تفاصيل الدعم ...

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