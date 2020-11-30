سلطة الطيران المدني تدرس إعادة طائرات ماكس B737 إلى الأجواء العراقية

2020/11/30 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، الاثنين، أنها تدرس إعادة طائرات "ماكس B737" إلى الأجواء العراقية.

وقال إعلام سلطة الطيران في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "سلطة الطيران المدني العراقي متمثلة بقسم السلامة الجوية، عقدت اجتماعا مشتركا مع الدائرة الفنية في وزارة النقل وقسم عمليات الطيران في شركة الخطوط الجوية العراقية، وممثلين عن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) وممثلين عن شركة بوينغ المصنعة للطائرات B737 - MAX وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة".

وأضاف البيان أن "الاجتماع تضمن مناقشة آخر المستجدات والإجراءات الفنية المتخذة من قبل الشركة المصنعة لطائرات B737-MAX لاعادتها إلى الخدمة، بالاضافة إلى إعتماد منهاج إدارة الطيران الفيدرالية لتدريب الطواقم العراقية التي ستعمل على هذه الطائرات".

وأكد "التزام سلطة الطيران المدني بضمان أعلى معايير السلامة من أجل عودة هذه الطائرات للاجواء العراقية".

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