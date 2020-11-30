العراق يدرس إعادة طائرات ماكس B737 إلى أجوائه

2020/11/30 | 13:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، الإثنين، أن العراق يدرس إعادة طائرات ماكس B737 إلى اجوائه.وذكرت سلطة الطيران في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، أن “سلطة الطيران المدني العراقي متمثلة بقسم السلامة الجوية اجتماعا مشتركا مع الدائرة الفنية في وزارة النقل وقسم عمليات الطيران في شركة الخطوط الجوية […]

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