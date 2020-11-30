نواب عراقيون يطالبون بقطع العلاقات مع الإمارات

2020/11/30 | 13:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم إعلان الخارجية العراقية عدم تبلغها قراراً رسميّاً بإيقاف منح سمات الدخول لمواطنيها إلى الإمارات، سارعت القوى المحلية الحليفة لإيران للصيد في الماء العكر، محاولةً إحداث أزمة دبلوماسية بين أبو ظبي، وبغداد، التي تعاني من أزمات صحية واقتصادية عدّة، في ظل مساعي رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لتحسين العلاقات الخارجية وضبط زمام الأمن الداخلي عبر الحدّ من نفوذ المليشيات.

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