وكالة الاستخبارات تعتقل الإرهابي أبو طلحة في الفلوجة

2020/11/30 | 13:09 - المصدر: سفن سكاي

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، القبض على عنصر بتنظيم داعش يدعى “أبو طلحة” في الانبار.

وقالت الوكالة في بيان إن “مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على الارهابي المكنى (أبو طلحة) في قضاء الفلوجة ضمن محافظة الانبار المطلوب وفق احكام المادة 4 ارهاب والذي عمل بما يسمى قاطع الانبار”.

وأضاف، أنه “من خلال التحقيقات الاولية معه اعترف بعمل ضمن صفوف داعش في هذا القاطع بصفة مقاتل، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل”.

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