مقتل ضابط بانفجار عبوة ناسفة على دورية في الحويجة

2020/11/30 | 13:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} افاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، بمقتل ضابط برتبة رائد بانفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة للشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

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