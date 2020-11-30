2020/11/30 | 13:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اتهم أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الاثنين، الموساد الإسرائيلي باغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة، عبر استخدام عناصر من منظمة مجاهدي خلق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن القومي الإيراني يكشف عن الجهات التي شاركت في اغتيال فخري زادة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن القومي الإيراني يكشف عن الجهات التي شاركت في اغتيال فخري زادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).