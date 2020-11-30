طبيب مارادونا يكشف كواليس الساعات الأخيرة

2020/11/30 | 13:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أصر ليوبولدو لوكي طبيب الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، مساء الأحد، على أنه ليس لديه ما يخيفه وفخور بالعلاج الذي قدمه لنجم كرة القدم الراحل.

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