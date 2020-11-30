’أوبك’ تعتزم تمديد خفض الإنتاج لأربعة أشهر أخرى

2020/11/30 | 13:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعتزم مجموعة "أوبك"، تمديد تخفيض إنتاج النفط الحالي إلى ما بين 3 – 4 أشهر إضافية، وذلك بهدف دعم أسواق النفط في ظل أزمة كورونا.



وقالت مصادر في مجموعة "أوبك+"، إن المجموعة ستبحث تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر أخرى، وذلك لدعم أسواق النفط في ظل أزمة كورونا، مبينة أن دول المجموعة، تبحث زيادة تدريجية للإنتاج اعتبارا من كانون الثاني المقبل كتصورات رئيسية خلال اجتماعها، الذي يعقد على مدى يومين ويبدأ اليوم الاثنين.

وتتعرض أسواق النفط لضغوطات في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف بتراجع الطلب على الخام.

وكانت ثلاثة مصادر قريبة من "أوبك+" قد قالت، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين، بما فيهم روسيا، في إطار مجموعة "أوبك+"، يميلون إلى إرجاء زيادة إنتاج النفط المزمعة العام المقبل".

رويترز

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