أوبك بصدد تخفيض انتاج النفط لـ4 أشهر و زياده الانتاج تدريجياً

2020/11/30 | 13:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبحث مجموعة أوبك+ خلال اجتماعها اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر.ويتوقع محللون وتجار أن تؤجل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، بما في ذلك روسيا – مجموعة أوبك + – … Readmore

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