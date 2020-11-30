العراق و تركيا يبحثان الربط السككي بين البلدين

2020/11/30 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير النقل الكابتن ناصر حسين

الشبلي، مع السفير التركي فاتح يلدز، في

بغداد اليوم الاثنين، امكانية وآلية

الربط السككي بين البلدين، جاء ذلك خلال

زيارة السفير التركي و الوفد المرافق له

الى وزارة النقل

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