2020/11/30 | 13:14 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بحث وزير النقل الكابتن ناصر حسين
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الشبلي، مع السفير التركي فاتح يلدز، في
بغداد اليوم الاثنين، امكانية وآلية
الربط السككي بين البلدين، جاء ذلك خلال
زيارة السفير التركي و الوفد المرافق له
الى وزارة النقل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق و تركيا يبحثان الربط السككي بين البلدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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