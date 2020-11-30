النزاهة تضبط منتحل

2020/11/30 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية،

الاثنين، عن تمكُّنها من تتبُّع منتحل

صفة مدير لأحد الأجهزة الرقابيَّة حاول

ابتزاز مؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ، منها

مديريَّتا تربية وصحة كركوك، مؤكدةً

إلقاء القبض عليه وأفراد الع

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