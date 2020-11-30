الأسدي يلتقي ممثلي الخريجين المعتصمين في ذي قار ويؤكد: صوتكم وصل لأعلى السلطات

2020/11/30 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني

الاسدي، الاثنين، بممثلي الخريجين

المعتصمين في محافظة ذي قار، فيما أكد

ان صوتهم وصل إلى أعلى السلطات.

وقال الأسدي بحسب بيان لمكتبه

تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة م

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