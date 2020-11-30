الاقتصاد النيابية تطالب بإيقاف استنزاف العملة الصعبة بمزاد البيع

2020/11/30 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الإثنين، بإيقاف استنزاف العملة الصعبة في المزاد الذي تضيع فيه مئات مليارات الدنانير ارباحاً لمصارف عائدية ملكيتها الصرفة او بالشراكة مع جهات سياسية متنفذة.على حد قولها.وقال عضو اللجنة، مازن الفيلي، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: “نجدد مطالبتنا بايقاف استنزاف العملة […]

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