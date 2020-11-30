2020/11/30 | 13:21 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن يشكل فريقا من الاناث لادارة الاتصالات الخاصة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/30 | 13:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يشكل فريقا من الاناث لادارة الاتصالات الخاصة) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يشكل فريقا من الاناث لادارة الاتصالات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).