خبير اقتصادي لـ”النور”: إبقاء أبواب الصرف الحالية واللجوء إلى الاقتراض إجراءات بالية

2020/11/30 | 13:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد الخبير الاقتصادي، ماجد الصوري، أن “الموازنة ستتأخر عن الموعد الحالي، وإن لم تتأخر، ستؤخرها الخلافات السياسية، بين الأحزاب والكتل، فالعراق اعتاد على دوامة الخلافات، في كل سنة، مالية”، مشيراً إلى أن “عامي 2014، و2020 مرّا دون إقرار موازنة مالية”.وأضاف لـ”النور نيوز” أن “إبقاء أبواب الصرف الحالية، واللجوء إلى الاقتراض كلها إجراءات بالية، …

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