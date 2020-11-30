2020/11/30 | 13:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالتقى رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، اليوم الاثنين، بممثلي الخريجين المعتصمين في محافظة ذي قار، فيما أكد ان صوتهم وصل إلى أعلى السلطات.وذكر الأسدي بحسب بيان لمكتبه، “جئنا لحمايتكم وحماية حقوقكم المشروعة”، مبيناً أن “صوتكم وصل لاعلى السلطات وهي متفهمة لمطالبكم وعاملة على حلها باقرب وقت”.وأضاف، “نسعى وإياكم للابتعاد عن كل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس جهاز الامن الوطني لمتظاهري ذي قار: صوتكم وصل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس جهاز الامن الوطني لمتظاهري ذي قار: صوتكم وصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).