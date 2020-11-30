كوشنر الى الخليج لمحاولة حل النزاع الطويل بين السعودية وقطر

2020/11/30 | 13:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووفد من المسؤولين السفر إلى المملكة العربية السعودية وقطر هذا الأسبوع، في محاولة لحل نزاع متعدد السنوات بين البلدين، حسبما قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN.وتمثل الرحلة محاولة … Readmore

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