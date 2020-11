بالفيديو.. أبنة مارادونا تبكي أمام موقف فريق والدها السابق

2020/11/30 | 13:25 - المصدر: NRT عربية

كرم نجوم فريق بوكا جونيورز، روح أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، بحضور ابنته دلما، وذلك خلال مباراة في الدوري الأرجنتيني أمام نيولز أولد بويز على ملعب ألبرتو أرماندو "البامبونيرا".

وعقب تسجيل الهدف الأول عبر إدوين كاردونا، تجمع لاعبو البوكا الذين ارتدوا جميعهم قمصانا حملت اسم مارادونا، ليتوجهوا نحو المنصة التي تواجدت عليها دلما، ابنة الأسطورة، وقاموا بتحيتها وتحية روح والدها بوضع قميص له أمامهم.

وأبدت دلما، تأثرها بعد مبادرة اللاعبين قبل أن تنهمر دموعها بحرقة.

وتوجه لاعبو بوكا من جديد عقب نهاية المباراة لتحية دلما التي اعتادت حضور مباريات بوكا جونيورز رفقة والدها من نفس المكان.

The raw emotion of Dalma Maradona, Diego’s daughter, upon receiving an ovation from Boca Juniors after scoring the game’s opening goal.💙💛💙pic.twitter.com/i7ScvTQcAh

— Nico Cantor (@Nicocantor1) November 29, 2020

ولعب مارادونا لصالح نادي القلب بوكا جونيورز في 1981 محرزا معه لقبه المحلي الوحيد، ثم رحل بصفقة قياسية إلى برشلونة في 1982، وختم مسيرته في بوكا جونيورز عام 1997.

ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

وسجل الأسطورة 206 أهداف على مدار مشواره في الأندية المختلفة، وأبرزها برشلونة الإسباني، ونابولي الإيطالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، كما أحرز 34 هدفا مع منتخب بلاده الأول.

