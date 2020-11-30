2020/11/30 | 13:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مبنى برلمان كوردستان

فوتو: أرشيف

منذ 23 دقیقة

226 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت جلسة برلمان إقليم كوردستان، الاثنين، جدلا بين عدد من النواب، فيما توقف بث الجلسة خلال إعلان رئيسة البرلمان، ريواز فائق، رفع الجلسة لمناقشة مسألة رواتب الموظفين.

وذكر مراسل ان آر تي، اليوم، 30 تشرين الثاني 2020، ان بث جلسة برلمان الاقليم توقف، خلال اعلان رئيسة البرلمان رفع جلسة اليوم الى الاربعاء المقبل لمناقشة موضوع الرواتب، وبعدها حدث جدل بين نواب البرلمان الذين كانوا يطالبون بحضور مسؤولي الحكومة الى جلسة الاربعاء القادم ومشاركتهم.

وأضاف ان " بعض نواب برلمان الإقليم طالبوا بان تخصص جلسة اليوم لبحث ازمة رواتب موظفي الإقليم".

وتابع أنه بعد ذلك حدثت بعض المشادات بين النواب وعلى إثر ذلك تم وقف بث الجلسة على الهواء.

وأشار إلى أنه "بسبب المشادات الكلامية والتوترات بين نواب البرلمان تم رفع جلسة البرلمان اليوم".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مشادات وتوترات.. برلمان الإقليم يوقف بث جلسته خلال مناقشة الرواتب!) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مشادات وتوترات.. برلمان الإقليم يوقف بث جلسته خلال مناقشة الرواتب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).