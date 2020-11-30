محافظ ذي قار: المواطنون استبشروا خيرأ من قرارات فريق أزمة الطوارئ

2020/11/30 | 13:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع - محمد الطالبي

اكد محافظ ذي قار ناظم الوائلي استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة، فيما اشار الى ان فريق أزمة الطوارئ المشكلة من قبل رئيس الوزراء تهدف لفرض القانون وحماية المتظاهرين.

وقال الوائلي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الاثنين، ان "المحافظة تشهد استقراراً أمنيا بعد قرار أزمة الطوارئ المشكلة لأزمة الطوارئ في المحافظة"، مبينا ان المواطنين استبشروا خيراً بقرارات فريق أزمة الطوارئ".

واضاف ان "أزمة الطوارئ هدفها فرض القانون وإعادة هيبة الدولة وحماية المتظاهرين" ، لافتا الى ان اللجنة باشرت عملها وهنالك خطة انتشار للقوات الأمنية في المحافظة".

واشار الى ان مطالب المتظاهرين كانت عقلانية ومنها مطالب تتعلق بالحكومة المركزية وأخرى بالحكومة المحلية.

وباشرت قيادة عمليات سومر بتنفيذ خطة انتشار أمني داخل مركز محافظة ذي قار .

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن" قيادة عمليات سومر باشرت بتنفيذ خطة انتشار أمني داخل مركز محافظة ذي قار بعد وصول التعزيزات الأمنية ( اللواء السابع والثلاثون جيش ولواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية ) لفرض القانون وتعزير الأمن وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة ".

وأوضحت الخلية خلال البيان أن" الإجراءات الأمنية مازالت مستمرة في المحافظة" .

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