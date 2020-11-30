العراق وتركيا يبحثان الربط السككي بين البلدين

2020/11/30 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير النقل، الكابتن ناصر حسين الشبلي، الإثنين، (30 تشرين الثاني، 2020)، بحث مشروع الربط السككي مع السفير التركي في العراق فاتح يلدز.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الشبلي بحث مع يلدز في بغداد اليوم الاثنين امكانية وآلية الربط السككي بين البلدين، جاء ذلك خلال زيارة السفير التركي و الوفد المرافق له الى وزارة النقل ".

واضاف البيان أن "الجانبين بحثا الربط السككي بين العراق و تركيا و مناقشة الحيثيات و الآليات التي يمكن اتباعها لإنجاز هذا المشروع الحيوي و المهم، لما سيحققه من ايرادات اضافية ترفد موازنة الدولة".

وتابع أن "هذا التباحث يأتي ضمن مشروع القناة الجافة التي تسعى وزارة النقل جاهدة من اجل انجازها والتي تُعد الشريان الذي يوصل موانئ العراق بالعالم من خلال نقل البضائع والحاويات عبر هذه القناة "، مشيرا إلى أن "مثل هذه المشاريع تعد من البنى التحتية المهمة التي تحتاجها البلاد للنهوض بواقعها كما انها توفر الاف فرص العمل للعاطلين ".

من جانبه اكد يلدز، بحسب البيان أن "تركيا تسعى الى التعاون الفاعل مع العراق بخصوص عمليات النقل على كل الصعد وخصوصا الربط السككي و القناة الجافة، التي ستوفر للبلدين المزيد من الايرادات و تعزز دوريهما في المنطقة".

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