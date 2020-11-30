قيادي بالفتح: وضعنا آلية للانتخابات المقبلة سنحصل من خلالها على 65 مقعداً

2020/11/30 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في تحالف الفتح، معين الكاظمي، اليوم الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، أن التحالف وضع خططاً مدروسة للانتخابات المقبلة، سيحصل التحالف من خلالها على 65 مقعداً.

وقال الكاظمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تحالف الفتح سيخوض الانتخابات المقبلة بنفس شكله الحالي واسمه، وكل القوى المنضوية في الفتح، ستخوض الانتخابات بالعنوان نفسه، ولن تخوض كل كتلة الانتخابات بمعزل عن التحالف".

وبيّن، أن "تحالف الفتح وضع خططاً مدروسة وانتخابية، ووفق هذه الخطط سيحصل التحالف على الأغلبية البرلمانية، وعدد مقاعده ستزيد على 65 مقعداً".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المبكرة في السادس من شهر حزيران في العام المقبل، وفقاً للموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

ويوم الخميس الماضي، قال عباس الزاملي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تحالف الفتح يمتلك الكثير من الشخصيات التي تمتلك مؤهلات إدارة الدولة، وتسنم منصب رئاسة الوزراء".

وأضاف، أن "أحد أبرز وجوه الفتح هو رئيس التحالف هادي العامري، الذي يملك باعاً سياسياً طويلاً، وخبرة عسكرية ايضاً، وهو من أبرز الأسماء، وسبق له أن ادار وزارة النقل لأربع سنوات وقاد الحرب ضد داعش لـ4 سنوات ايضاَ".

وأشار إلى أن "الفتح لديه نقاط تميزه هي العلاقات الطيبة مع المكونات والتفاهمات السياسية مع مختلف الاطراف اولاً، وثانياً عدم استغلال الاوضاع لتحقيق مكاسب من المكونات، وثالثاً، لديه شخصيات سياسية ناجحة واكاديميون واساتذة جامعيون ورجال قادوا المعركة ضد داعش وللفتح خطة استراتيجية قادرة على ادارة الدولة رابعاً".

وبخصوص التحضير للانتخابات المقبلة، بين الزاملي، أن "الفتح ما زال يدرس الاوضاع السياسية، وسيقرر حسب المعطيات الجديدة والمتاحة، خصوصا وان تحالفه له علاقات وطيدة مع مختلف الاحزاب والكتل السياسية، الشيعية والسنية والكردية".

واضاف انه "حتى وان لم يمنح تحالف الفتح رئاسة الوزراء، فهو يعمل على تسخير كل ما عنده من طاقات سياسية وعلاقات وخبرة، لإدارة البلد بالشكل الصحيح، والسير به نحو بر الأمان، وهو يعمل ايضا على اعادة الاستقرار الى العراق، وانهاء الازمة التي يمر بها".

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