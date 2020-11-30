2020/11/30 | 13:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ القت القوات الامنية القبض على ارهابي عمل بصفة مقاتل في ما يسمى "ديوان الجند" في نينوى.وذكر بيان لوزارة الداخلية:" ان قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثالث ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب محافظة نينوى ، القت القبض على ارهابي من عناصر تنظيم داعش الاجرامي في منطقة حي سومر في الجانب الايسر لمدينة الموصل ، والذي كان يعمل بصفة مقاتل في ما يسمى ( ديوان الجند ) خلال فترة سيطرة العصابات الارهابية على مدينة الموصل "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ارهابي عمل بصفة مقاتل في ما يسمى "ديوان الجند" في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ارهابي عمل بصفة مقاتل في ما يسمى "ديوان الجند" في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).